Kibar: "Kapalı pazar yeri önceliğimiz"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Seyyar Pazarcılar Dayanışma ve Koruma Derneğine gerçekleştirdiği ziyarette öncelikli projelerinin başında “Kapalı Pazar Yeri Projesi”nin olduğunu söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Seyyar Pazarcılar Dayanışma ve Koruma Derneğine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada kapalı pazar yeri konusunun uzun süredir ilçenin gündemini meşgul ettiğini belirterek, “Bu sadece pazarcılarımızın sorunu gibi gözükse de Fatsa’da yaşayan herkesi ilgilendiren önemli bir projedir. Dolayısıyla bu projeyi ilk sıraya almamızda ki amacımız Fatsa’nın genelini ilgilendiren proje olmasıdır. Gönül evimiz Fatsa’ya hizmete başlayalı sadece 7 ay oldu. Eskiyi muhal olarak görmek mümkün olamayacağı gibi geleceği de planlamak ve ona göre çalışmalar yapmak gerekir. Ancak belediyeyi devraldığımız gün karşımıza çıkan tablonun hoş olmadığını ve ciddi bir borç yükü ile devraldığımızı kamuoyunun bilgisindedir. Borcun mazeret olamayacağı, beklentilerin karşılanması noktasında yatırımların yapılması elzemdir. Biz bütün bunları yapacak hem borçları ödeyip hem de yatırım yapacak kudrete sahibiz. Fatsa’ya değer katacak hem de esnaflarımıza fayda sağlayacak çok özel çalışmalar yürütüyoruz. Konu ile ilgili arkadaşlarımızı gece gündüz çalışıyorlar. Belediyecilik anlamında Türkiye’de olmayan bir model üzerinde çalışıyoruz. Bu model Fatsa’ya ciddi değerler katarken esnaflarımızın da gelirlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu modelin tüm detaylarını yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Daha önce sizlere zikrettiğimiz tüm projelerimizi sırayla hayata geçirip verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz” dedi.

Kapalı pazar yerini Büyükşehir Belediyesine yaptırmayı planladıklarını ifade eden Başkan Kibar, “Projeyi 2020 yılı yatırım programına alınması ile ilgili görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız Kapalı Pazar Yeri Projesi’ni Büyükşehir Belediye bütçesi ile yapmak. Açık söylüyorum bu projenin 2021 yılı yatırım programına alınma olasılığı az da olsa var. Ancak bizim ise B planımız var. Kimse bu konu ile ilgili kaygılanmasın. Söz verdiğimiz her şeyin arkasındayım. Pazar yeri projesini bir an önce bitirip Ata Caddesi’ni ise gerektiği ve hak ettiği gibi ‘model’ cadde yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Şu anda zorunlu mağduriyetler var, onları bertaraf edeceğiz. Yeni belediye binamızda şubat ayı gibi hizmet vermeye başlamış olacağız, yeni binamıza geçmemiz, hizmet kalitesi, kurumsallık ve temsiliyet açısından önemli” diye konuştu.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş, Ruhi Özbay’la birlikte Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş eşlik etti.

ORDU 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

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