Ünye, geri dönüşüm ihalesi yapıldı

Ünye Belediyesinin geri dönüşüm ihalesi gerçekleştirildi.

4 Kasım 2019 Pazartesi günü yapılan ihale Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın başkanlığındaki belediye encümeni huzurunda yapıldı. İhaleye bir firma katılırken, katılımcı firma olan Kuşkaya Geri Dönüşüm Firması ihaleyi yıllık 120 bin lira + KDV bedelle aldı. Firma, ihale sonucunda, Ünye’de bulunan resmi ve özel kurumlardaki geri dönüşümlerle, mahallelerdeki geri dönüşümleri üç yıl boyunca toplayacak.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ihale sonrası yaptığı açıklamada, ihaleyle atıkların ekonomiye kazandırıldığını ifade ederek, “İhaleyle hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek olmuş olduk, hem de belediyemizin gelir elde etmesini sağladık. İhale kapsamında geri dönüşümle ekmek uygulaması da devam edecek. Bu şekilde hem Ünye hem Ünyeliler kazanmış olacak” dedi.

ORDU 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.