Ordu’da 103 bin 300 fidan toprakla buluştu Geleceğe Nefes etkinliği kapsamında Ordu’da 103 bin 300 fidan can buldu Ordu Valisi Seddar Yavuz: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 18 yıl içerisinde ağaçlandırmaya büyük bir önem verdi” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Dünya rekoruna koşuluyor”

Tüm Türkiye’de saat 11.11’de gerçekleşen fidan dikim etkinliği kapsamında, Ordu genelinde 103 bin 300 fidan toprakla buluşturuldu.

‘Geleceğe Nefes’ etkinliği kapsamında bugün Türkiye'nin 81 ilinde fidan dikim kampanyası başlatıldı. Saat 11.11’de hayata geçirilen kampanya kapsamında, 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinliği duyurmasının ardından, devletin bütün organlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da kampanyaya büyük destek verdi. Ordu’da da bu kapsamda, il genelinde toplamda 103 bin 300 fidan toprakla buluşturulurken, Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte ise 2 bin 500 fidan toprağa dikildi.



“11 milyon fidanı inşallah toprakla buluşturacağız”

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 20 yıl içerisinde önemli adımlar attığını söyledi. Bunlardan en önemlilerinden birinin çevreye olan yatırımlar ve duyarlılık olduğuna değinen Vali Yavuz, dikilecek fidan sayısı ile dünya rekoruna koşulduğunu ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 18 yıl içerisinde ağaçlandırmaya büyük bir önem verdi. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünü milli ağaçlandırma günü olarak ilan etti. Bugün bir dünya rekoruna koşuyoruz. 11 milyon fidanı inşallah birazda hep beraber toprakla buluşturmuş olacağız” dedi.



“Ordu’da 15 yılda 20 milyon fidan toprakla buluştu”

“Şuanda Ordu'daki toplam arazilerimizin yüzde 35’i ormanlarla kaplı” diyen Vali Seddar Yavuz, “Bunların yüzde 84’ü normal orman alanı, yüzde 16’sı da bozuk orman alanı olarak nitelendirebiliriz. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003 ile 2018 yılları arasında 622 bin dekar alanda yaklaşık 20 milyona yakın fidan Ordu’da toprakla buluşturulmuştur. Bu gerçekten önemli bir rakamdır. 2019 yılı içerisinde de 19 bin dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapılacak, bir milyon 200 bin fidan toprakla buluşturulacaktır” ifadelerine yer verdi.



“Dünya rekoruna koşuluyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de projenin önemine değinerek, “Dikilen fidanlar, karbondioksidin oksijene, şekere, meyveye, kağıt ve kitaba dönüşmesi demek, kısacası çok hayırlı bir hareket. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bu kampanyayı başlattı. Değerli Tarım ve Orman Bakanımız da en güzel işlerden bir tanesini bugün yapıyor. 11 milyon ağaçla bir dünya rekoruna koşuluyor” şeklinde konuştu.

Konuşmalarına ardından saat 11.11’de fidan dikim etkinliği başlatıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’le birlikte, kampanyanın ilk fidanını dikti. Ordu genelinde 103 bin 300 fidanın toprakla buluştuğu, Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi bahçesinde ise 2 bin 500 fidan toprakla buluşturulup, can suyu verildi.

Öğrenciler de fidan dikim etkinliğinden memnun olduklarını belirterek, çok faydalı ve yararlı olduğunu ifade ettiler.

Etkinliğe, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilgililer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ORDU 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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