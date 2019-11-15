Perşembe’de sahiller temizleniyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Perşembe ilçesi ziyaretinde deniz kıyılarının temizliği konusunda verdiği talimat, ekipler tarafından zaman geçirilmeden yerine getirildi.

Ordu’nun çehresini değiştirecek projeleri yerinde görmek ve yeni yapılacak çalışmaları istişare etmek için 19 ilçeyi tek tek ziyaret eden Başkan Güler, geçtiğimiz gün bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla adeta Perşembe ilçesine çıkarma yaptı. İncelemeler sonucunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in deniz kıyılarının temizliğinin yapılması yönünde verdiği talimat, ekipler tarafından zaman kaybetmeksizin hayata geçirildi.



Sahiller standartlara uygun hale getirildi

Karadeniz Bölgesi’nin en güzel sahillerinin yer aldığı Perşembe’de incelemelerde bulunan Başkan Güler, sel, yağış ve rüzgâra bağlı nedenlerle kirlenen sahillerin temizliğinin zaman kaybetmeksizin yapılması talimatı üzerine harekete geçen ekipler, deniz kıyılarında titiz bir çalışma başlatarak sahilleri standartlara uygun hale getirdi.



“Perşembe turizmin gözde ilçesi”

Perşembe’nin bulunduğu konum itibariyle turizmin gözde ilçesi olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yaptığımız ziyaret ve incelemeler esnasında gördüğümüz tablo neticesinde ekiplerimize talimat verdik. Sahillerde A’dan Z’ye her türlü bakım yapılacak. Buralar sadece 3 ay değil 12 ay insanların ziyaret ettiği yerler olacak. Ekiplerimiz buraların temizliği için belli aralıklarla çalışma yapacaklar” şeklinde konuştu.

ORDU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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