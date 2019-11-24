Damızlık koyun üçüz doğurdu

Ordu'da bir koyun üçüz doğurdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen ‘Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Altınordu, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet Bafra koyunu dağıtımı Haziran ayında gerçekleştirildi. 5 aylık sürede Ordu’ya uyum sağlayan damızlık koyunlar 2000 rakıma kadar farklı alanlarda yetiştirilmeye başlandı. İkizlik oranı oldukça yüksek olan ve 2 yılda 3 doğumla 6 adet yavru elde etmek mümkün olan Bafra koyunlarından birisi üçüz doğurdu. Haziran ayında yapılan dağıtımda 2 koç ve 20 damızlık koyun alan Kumru ilçesinden Hüseyin Ayrı adlı çiftçinin bir koyunu önceki gün üçüz doğum yaptı. Bir doğumda 3 kuzu sahibi olan koyun Hüseyin Ayrı’yı sevindirdi.

İkiz beklerken üçüz doğum yapmasına sevindiğini belirten çiftçi Hüseyin Ayrı, “Sayın Başkanımız Hilmi Güler’in projesi bereketli başladı. Biz ikiz bekliyorduk ancak üçüz doğum oldu. Diğer koyunlar da Aralık ayı içerisinde sırasıyla doğum yapacaklar. 2 koç ve 20 koyun almıştım, bir yıl sonra doğumlar sonrası yaklaşık 150 koyun sahibi olacağımı ümit ediyorum. Böyle bir projeyi başlattığı için Sayın Başkanımız Hilmi Güler Bey'e canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

ORDU 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:49

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