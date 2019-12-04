Üniversiteli genç kız evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Ordu’da üniversite öğrencisi genç kız evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Zaferi Milli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir (21), antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, hastaneye kaldırılan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde 3’üncü sınıf öğrencisi Özdemir’in, aldığı büyük bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Rektör Akdoğan, olayın bir katliam olduğunu, zanlının arandığını sözlerine ekledi.

ORDU 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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