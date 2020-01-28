Hilmi Güler, çöp sorununa el attı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde bulunan Düzenli Depolama Sahasını ziyaret etti.

Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinin İlküvez Mahallesi Göksun mevkisinde bulunan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinden kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla yöre sakinleri ve ilgili tarafların katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, bir süredir çöp depolama tesisinin önünde bekleyen yöre sakinlerini ayrı ayrı dinleyen Başkan Güler, sorunun nedenleri ve çözümü için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Karşılıklı anlayış içerisinde geçen görüşmede Başkan Güler, Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşların, kendisine ilettiği eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

ORDU 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

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