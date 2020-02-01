Ordu’daki heyelan havadan görüntülendi

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SamsunOrdu kara yolu üzerinde meydana gelen ve 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan heyelan bölgesi, havadan görüntülendi.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, SamsunOrdu kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası, Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı D.A. ve eşi Ş.A. isimli karıkoca yaya olarak kaldırımda yürüdüğü esnada, D.A. isimli kadın yaralandı. Yaralı şahıs Ordu Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

Yaşanan heyelan olayı nedeniyle Perşembe ilçesi istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yol ulaşıma kapandı. Sürücüler, alternatif yol olan çevre yoluna yönlendirildi.



Çalışmalar sürüyor

Öte yandan, heyelanın yaşandığı bölgede bulunan binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerce çalışmalar geniş çaplı olarak yürütülüyor. Gerekli tedbirlerin alındığı bölgede ekipler, iş makineleri yardımıyla da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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