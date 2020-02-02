Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi

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Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos’a tepkiler sürüyor.

Avrupa Parlementosu’nda Türk bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Yunan Milletvekili Loannis Lagos’un yaptığı hareket protesto edildi. Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası’nda yüzlerce metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yapılan yürüyüşle birlikte Yunan vekil Loannis Lagos’a tepki gösterildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik görenlerin beğenisini topladı.

ORDU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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