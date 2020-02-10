Ordu'da okullar 11 Şubat Salı günü de tatil oldu.

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Ordu genelinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaklar.

ORDU 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:02

YATSI 19:23

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