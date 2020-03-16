Mart kapıdan baktırdı Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı Fındıkta zirai don tehlikesi

Ordu'da "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü gerçek oldu.

Ordu'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla orta ve yüksek kesimler beyaza büründü. İlçe merkezinde 3 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1015 santimetreye çıktı.



"Zirai don tehlikesi var"

Günlerdir yaşanan bahar havasının yerini kar yağışına bıraktığını ifade eden Hacı Altınel, "Mart ayının başlarından itibaren çok güzel havalar oldu. Sıcak devam eden havalarla fındık dalları yapraklarını açtı. Isının birden düşmesiyle fındık bahçeleri karla kaplandı. Kar sulu yağdığı için adeta fındığın yapraklarına ve dallarına yapıştı. Gece saatlerinde ayaz yaparsa fındıkta zirai don tehlikesi var" dedi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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