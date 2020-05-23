Şehitler yad edildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde şehitlikte Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.
Evkaf Mahallesi'nde bulunan şehitlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Şehit ailelerinin de katıldığı programda Kur'anı Kerim okundu. Okunan Kur'an, şehitlerin ruhuna hediye edildi.
Anma programı sonrası bir açıklama yapan Fatsa, Ünye Çevre İlçeler Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek, “Ramazan bayramı öncesi şehitlerimizi unutmadık ve burada Kur'anı Kerim okuyarak dualarla yad ettik. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bizlere burada bu anma programı için izin verdikleri için teşekkür ederiz. Şehitlerimiz bizlerin onurudur. Bu özel günde onları unutmamız mümkün değildi” dedi.
Anma programına Fatsa Kızılay Şubesi gönüllü çalışanlarını da katılarak ailelere destek verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.