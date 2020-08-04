Gören 'timsah' sanıyor "Timsah Adası" görenleri hayrete düşürüyor

Ordu’nun Fatsa ve Perşembe ilçeleri sınırında bulunan ve adını şeklinden alan yarımada, görünüşü ile timsahı andırıyor.

Yalıköy ve Belicesu Mahallesi’ndeki "Timsah Adası" ise yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor. Aynı zamanda Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak kullanılıyor.

Timsah Adası'nı ilk kez gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adayı görmek için Ordu ve çevresindeki illerden Perşembe'ye gelen vatandaşlar, arkalarına aldıkları ‘Timsah Adası’ ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Çok sayıda turistin geldiği söyleyen yöre halkından Okan Bahar, “Burası bizim cennet diye tabir ettiğimiz yerlerin başında geliyor. Her mevsim ayrı güzel olan Timsah Adası'na ziyaretçiler akın ediyor. Yaz aylarında ise önünde bulunan plajda vatandaşlar denize giriyor ve muhteşem manzaranın tadını çıkarıyorlar” diye konuştu.

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