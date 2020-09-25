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Torpilden gözünü kaybeden çocuk taburcu oldu, dedesi onun için koyun kesti

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde geçen hafta çocukların cam şişeye koydukları torpilin patlatması sonucu yaralanan ve sol gözünü kaybeden 14 yaşındaki A.B. hastaneden taburcu edilerek evine geldi. Dedesi ise onun için koyun kesti.

Torpilden gözünü kaybeden çocuk taburcu oldu, dedesi onun için koyun kesti

Ordu’nun Ünye ilçesinde geçen hafta çocukların cam şişeye koydukları torpilin patlatması sonucu yaralanan ve sol gözünü kaybeden 14 yaşındaki A.B. hastaneden taburcu edilerek evine geldi. Dedesi ise onun için koyun kesti.
Arkadaşları ile birlikte futbol oynadıktan sonra sosyal medyada gördükleri bir videoyu kendileri denemek istediklerini belirten A.B’nin arkadaşı ve olayda yaralanan A.E.Ç (11), “6 7 arkadaş bir araya gelmiştik. Bir bakkaldan torpil aldık. A.B torpilin içini şişeye boşalttı ve kibriti çakıp şişeye atınca patlama meydana geldi. Ben de kolumdan ve bacaklarımdan yaralandım” dedi.

Dede torunu için kurban kesti
A.B.'nin dedesi İbrahim Temiz (65), “Beş torunumdan biri olan A.B’yi Allah bize bağışladı, onu için şükür olarak torunuma kurban kestim, buna da şükürler olsun” diye konuştu.
"Bu torpil olayının peşini bırakmayacağız" diyen Baba Ertuğrul B., “Bir haftadır hastanedeyiz. Ortam korona dolayısı ile tehlikeli. Evde daha temiz bir ortam olur diye eve getirdik. Buna da şükür diyoruz ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Gerekirse meclise kadar gideceğim. Torpile bir çeki düzen verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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