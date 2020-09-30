Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da farklı tarihlerde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek, bir ikamette arama çalışması yaptı. Yapılan aramada 8 gram esrar maddesi ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar maddesi ile 5 adet ecstasy hapa rastlandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yürütülen operasyonla sonucu yine şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 9 gram maddesi ele geçirilirken, yine şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 gram eroin maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli başlatıldı.

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