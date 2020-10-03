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Çambaşı Yaylası yeniden doğdu Çambaşı Yaylası, Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından hayata geçirilen yatırımlarla adeta yeniden şekilleniyor

İHA

Çambaşı Yaylası yeniden doğdu Çambaşı Yaylası, Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından hayata geçirilen yatırımlarla adeta yeniden şekilleniyor

Türkiye'de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezinin içinde bulunduğu Çambaşı Yaylası, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından hayata geçirilen yatırımlarla adeta yeniden şekilleniyor.
Özellikle Çambaşı yayla merkezinin yenilenmesi, adeta yeniden inşa edilen kayak merkezi, 5 yıldız konforunda inşa edilen otel ve 12 adet bungalov evlerin yapımıyla Türkiye’nin en önde gelen turistik merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Çarşı merkezi yenilendi
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çambaşı Yaylası'nın merkezi konumunda bulunan çarşı merkezine estetik dokunuş yapılarak 62 binanın dış cephesi, çatıları yenilendi. Yeni bir görünüm kazanan çarşı merkezi görenlerin büyük beğenisi kazandı.

5 yıldız konforunda otel
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSIAD) öncülüğünde Ordulu iş adamlarının ortak olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş. tarafından 5 yıldızlı otelin konforunda inşa edilen ve halen kaba inşaatı tamamlanan 80 odalı, 120 yataklı otel gelecek sezon turizmin hizmetine girecek.

Kayak tesisleri adeta yeniden yapıldı
Otel inşaatının yanında bulunan kayak tesisleri ise adeta yeniden yapılıyor. Tüm altyapısı yenilenen, sosyal tesisleri büyütülen, pist sayısı 5’ten 14’e, yine 5 km’lik toplam pist uzunluğu 15 kilometreye çıkarılan ve acemi ayakçılar için 100 metre yürüyen bant ve pist yapılan tesislerde inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
Aynı alanda çam ormanı içerisinde bulunan 12 adet bungalov evler ise yeni kış sezonuna hazırlanıyor.

“Hedefimiz büyük”
Turistik tesisleriyle çehresi değişen ve büyük bir cazibe kazanan Çambaşı Yaylası'nda çarşı merkezi, otel inşaatı ve kayak tesisini gezerek incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hedeflerinin Çambaşı’nı Türkiye ve dünyanın tanıdığı bir turizm merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.
Güler, “Çambaşı Yaylası daha evvelden mahalli bir merkezdi. Şimdi Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden ve turistik merkezlerinden biri olmasına çalışıyoruz. Aynı zamanda Palandöken ile Uludağ ile Kartalkaya ile rekabet edebilecek bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Daha sonra hedefimiz ise dünya ile rekabet edebilecek bir merkez haline getirmek olacak. Planlı programlı bir şekilde hareket ediyoruz. Dış cephelerin estetik bir şekilde yenilenmesi, kayak merkezi, bungalov evler ile çok güzel bir hale getirdik” dedi.

“Otel gelecek yıl hizmete girecek”
5 yıldız konforunda inşa edilen otelin kaba inşaatının bitirildiğini ve önümüzdeki sezon hizmete gireceğini belirten Başkan Güler, “Burada iş adamlarımızla birlikte 80 oda 120 yataklı çok güzel bir turistik tesis otel kuruyoruz. Gayet güzel bir eser ortaya çıktı. Kayak merkeziyle, konferans salonuyla, futbol takımlarının kamp yapabileceği tesislerle turizm sahasında büyük bir esere sahip oluyoruz. Aynı zamanda denize ve havaalanına en yakın turistik bir merkez, bu da büyük bir avantajımız” diye konuştu.

“Kayak tesislerini yeniden yaptık”
Kayak tesislerinin adeta yeniden yapıldığını ve yoğun bir altüst yapı çalışması sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, “Burayı neredeyse yeniden altyapısıyla, üst yapılarıyla yeni bir kayak merkezi yapıyoruz. Tüm sistemi değiştiriyoruz. Sosyal tesisleri büyütüyoruz. 200 kişiye yemek verirken 2000 kişiyle yemek verecek hale getiriyoruz. Kayak tesis ve sistemleriyle çağdaş bir konfora ulaşacak. Ayrıca zaman zaman az kar yağdığında buraya kar makinesi alacağız. Doyasıyla buranın karlı günlerinin sayısı arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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