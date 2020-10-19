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Balıkta arz-talep sorunu Karadeniz’de üretilen balık yetersiz kalıyor, fiyatlar yükselişe geçti Karadeniz’de avlanan ve büyük illere gönderilen balıklar, talebi karşılayamayınca fiyatlar artıyor

İHA

Balıkta arz-talep sorunu Karadeniz’de üretilen balık yetersiz kalıyor, fiyatlar yükselişe geçti Karadeniz’de avlanan ve büyük illere gönderilen balıklar, talebi karşılayamayınca fiyatlar artıyor

Karadeniz’de, son günlerde büyük illerden artan balık talebi ve üretimin düşük olması nedeniyle fiyatlar yükselişe geçerken, üretilen balık miktarının Türkiye’ye yetmediği belirtildi.
1 Eylül’de tekneler ile denize açılan balıkçılar, geçen yıl palamut avlayamadıkları denizlerden kasalarca palamut ile döndü. Bu yıl oldukça bol miktarda avlanan palamut, balıkçıların yüzünü güldürse de, son günlerde büyük illerden artan balık talebi ve üretimin azalması, fiyatların yükselmesine neden oldu. Balıklılar, havaların soğuması ile birlikte fiyatların düşmesini umut ettiklerini belirterek, şuanda avlanan balıkların Türkiye’ye yetmediğini ifade ettiler.

“İhracat yapacak balığımız yok, üretilen balık yetmiyor”
Perşembe ilçesinde yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Şeref Acartürk, üretilen balıkların yetmediğini ve tezgahlara balık koymak için sabaha kadar çabaladıklarını ifade ederek, “Tezgahlarda durum bizim açımızdan iyi ama üretici açısından kötü. Yeterli balık tutup para kazanamıyorlar. Tezgahların bol görünmesi kolay değil, biz sabaha kadar balıkların peşinde koşup tezgahlarımızı çeşitlendiriyoruz ve satışa sunuyoruz. Üretilen balık miktarı, üreticiyi karlı yapacak kadar çok değil. Üretim az ve talep çok fazla buna bağlı olarak da fiyatlar yükseliyor. 85 milyon nüfus var, üretilen balık miktarı yetmiyor, ihracata yapacak balığımız yok, biz ülke olarak dışarıdan deniz ürünleri ithal edecek durumdayız” dedi.

“Son 5 gündür satışlar düştü, fiyatlar yükseldi”
İlçede uzun yıllardır balıkçılık yapan Erdal Çamaş ise, “Tezgahlarda yaklaşık 5 gündür satışlar epey düştü, fiyatlar da yükseldi. Bu da balıkların az olmasından kaynaklanıyor. Şuan balıklara dışarıdan, büyük illerden talep çok ve buralara sevkiyat oluyor. Bizim buralar küçük olduğundan balık az bırakılıyor. Şuanda avcılık Hopa’da var. Şuanda iri palamut balığının tanesi 17 buçuk lira oldu. 3 gün önce 12 buçuk ve 15 liraydı. Son 45 gündür fiyatlar yüksek. Talep var ama alacak olanlar az alıyor. Havaların soğumasıyla balık bollaşır ve fiyatlar da düşer diye tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.
Vatandaşlar da mevsiminde balık tükettiklerini ifade ederek, insanların bol bol balık çeşitleri tüketmesi gerektiğini aktardı.
Öte yandan tezgahlarda hamsi 20, kanca mezgit 40, mezgit 20, istavrit 20, palamut tanesi 1020, sargan 30, sarıkanat 40, barbun ise 30 liradan satılıyor.

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