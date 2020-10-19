Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor

DHA

Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da, iki hafta önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, otomobili dere kenarında terk edilmiş olarak bulunan emekli astsubay Remzi Bayazıt (58), aranıyor.
Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi´ndeki Zabtiye Deresi kenarında terk edilmiş halde otomobili gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, otomobilin emekli astsubay Remzi Bayazıt´a ait olduğunu belirledi. Ailesine haber verilen emekli asker için arama çalışması başlatıldı. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Yapılan araştırmada, Bayazıt'ın kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı belirtildi. Bayazıt´in 2 çocuğunun olduğu, eşi Neriman'ın ise oğluyla birlikte İzmir´de olduğu ifade edildi.
Remzi Bayazıt´ın hemşire olan kız kardeşi Kudret Odabaşı, ağabeyinin herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını söyledi. Odabaşı, "Ağabeyim, kaybolmadan iki gün önce yengemle tartışmış. Ağabeyim daha sonra evden ayrılarak otelde kalmaya başlamıştı. Daha sonra Gökömer Mahallesi´ndeki babamızdan miras kalan eve gitmiş. Ardından arabası mahallemizden geçen Zabtiye Deresi´nin kenarında mahalleliler tarafından fark edilmiş ve jandarmaya haber verilmiş. Bizim de o gün haberimiz oldu. Biz 3 kardeşiz. Olayın hemen ardından kaybolduğu yere gittik. Komşularımızla görüştük. Herhangi bir sonuca varılamadı. Arama çalışması yapıldı. Bunlardan da bir sonuç alınamadı. Ağabeyim intihar edecek bir insan değil. İntihar edeceğini düşünmüyoruz" dedi.
`ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ´
Odabaşı, ağabeyi ile kaybolmadan 3 gün önce telefonla görüştüğünü ifade ederek, "Ben ağabeyimle telefonla konuştum. Canının sıkıldığı bir şey yoktu. Biz bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü 15 gündür herhangi bir banka hareketi yok. Karadeniz, en çok arazi anlaşmazlığı yaşanan bir bölge. Bizim de maddi durumumuz iyi olduğu için fındığımızı başkalarına toplatıyoruz. Bunun akrabalarımız arasında sorun oluşturup, oluşturmadığını düşünüyoruz. Kimseden borç isteyecek veya alacak ve verecek davamız yok. Bunları düşününce herkesten şüpheleniyoruz. Çünkü şu an fındık mevsimi değil. Araba günlerdir orada aynı şekilde duruyormuş. Bir kişinin görmesi gerekirdi. Çünkü araba görülmeyecek bir yerde değil" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-10-19 14:03:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan: Üreticilerimizin tedirgin olmalarına gerek yok, piyasalarda iniş-çıkışlar olabilir”
YEREL HABERLER Ordu’da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem ...
Balıkta arz-talep sorunu Karadeniz’de üretilen balık yetersiz kalıyor, fiyatlar yükselişe geçti Karadeniz’de avlanan ve büyük illere gönderilen balıklar, talebi karşılayamayınca fiyatlar artıyor
YEREL HABERLER Balıkta arz-talep sorunu Karadeniz’de üretilen balık ...
Ordu, Bolu’ya örnek oldu Bolu belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık sorununu bertaraf etme, geri dönüşüm ve katı atıklardan enerji üretimi projelerini incelemek için Ordu’ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Burada yapılan çalışmaları Bolu’da uygulayacağız”
YEREL HABERLER Ordu, Bolu’ya örnek oldu Bolu belediye başkanları, ...
Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü gözaltında (2)
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü ...
Ordu’da Covid-19 tedbirleri toplantısı
YEREL HABERLER Ordu’da Covid-19 tedbirleri toplantısı
3. Lig: 52 Orduspor FK: 5 - Slivrispor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: 52 Orduspor FK: 5 - Slivrispor: 0
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası sona erdi
Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü gözaltında
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü, sürücü ...
Kaza yapan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kaza yapan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü
Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da sağlayacak
YEREL HABERLER Karadeniz'in trafiğini rahatlatacak yol, tasarruf da ...
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Payasspor: 0
Ordu´da orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ordu´da orman yangını/ Ek fotoğraflar
Ordu’da orman yangını
YEREL HABERLER Ordu’da orman yangını
Ordu´da orman yangını
YEREL HABERLER Ordu´da orman yangını
Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye umut olacak
YEREL HABERLER Öldürülen Ceren´in hayatı, SMA hastası Demir Ali´ye ...
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı Ordu’da düzenlenen zamana karşı etapta dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nda ilk ...
Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası başladı Ordu’da düzenlenen zaman etabında 44 sporcu, 14 kilometrelik parkuru tamamlayacak
YEREL HABERLER Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası ...
Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri birleştiriliyor
YEREL HABERLER Ordu´da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X