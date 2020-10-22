Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü



Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), (DHA) ORDU'nun Ünye ilçesinde, tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hasan Oğuz (47), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıyla ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla Hasan Oğuz'un eşi Ayten Oğuz (39) ile arkadaşı Hatice Sarı (27), silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gündoğar Demirci ve 3 kişi tutuklanmıştı.

Olay, 6 Ekim'de, ilçenin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Hasan Oğuz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde tabancayla ateş açıldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, Oğuz´u yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz´un vücuduna, 4 mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralı Oğuz, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 17 gündür tedavi gören Hasan Oğuz, bu sabah hayatını kaybetti.

EŞİ, SALDIRIYI DÜZENLEYEN VE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Hasan Oğuz´un eşi Ayten Oğuz ile arkadaşı Hatice Sarı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alınmıştı. Ayten Oğuz'un, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18´den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü. Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi´ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekipleri ayrıca Hasan Oğuz´u silahla yaraladığı belirlenen Gündoğar Demirci'yi de İstanbul´da gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Gündoğar Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2020-10-22 12:58:43



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