Ordu’da çiftçilere Halep keçisi dağıtıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığıdır” "Topyekun kalkınma anlayışını yeni bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da çiftçilere Halep keçisi dağıtıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığıdır” "Topyekun kalkınma anlayışını yeni bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiriyoruz”

İHA

Ordu’da çiftçilere Halep keçisi dağıtıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığıdır” "Topyekun kalkınma anlayışını yeni bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiriyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla başlattığı projeler, Ordulu çiftçilerin yüzünü güldürüyor.
Bu zamana kadar Ordu’da 100’ü aşkın çiftçiye manda, Pekin ördeği, kaz ve koyun olmak üzere toplamda 4 bin 394 adet hayvan dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu defa da anne sütünden sonra en değerli olan sütü üreten Halep keçisinin dağıtımını yaparak çiftçilere destek verdi.
Mesudiye ilçesinde yapılan dağıtım töreninde Mesudiye, Fatsa ve Ünye’de bulunan 11 çiftçiye 200 adet dişi, 11 adet erkek olmak üzere toplamda 211 adet damızlık Halep keçisi verildi.

“Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığıdır”
Hayvancılığın aynı zamanda gıda bağımsızlığı olduğunu söyleyen Başkan Güler, “Dağıtılan Halep keçilerinin hem et ve sütünden hem diğer ürünlerinden yararlanacağız” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler sözlerine şöyle devam etti:
“Ordu’da işin tarım boyutundan sonra gıda boyutunu da düşündük. Böylelikle 19 ilçemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önem verdik. Ordu’da anne sütünden sonra en kıymetli süt olarak bilinen keçi sütünü yaygınlaştırmak için bugün 3 ilçemizde yaşayan 11 çiftçimize dağıttık. Eskiden Osmanlı padişahları et ihtiyaçlarını Mesudiye’den isterlermiş. Bu eski günlere yaptığımız bu çalışmalarla döneceğiz. Dağıttığımız hayvanlar damızlık özelliğine sahip keçilerdir. Bu keçilerimizle hem et ve süt ihtiyacımızı karşılayacağız hem de başka ürünler üreteceğiz.”

“Belediyecilikte çığır açıyoruz”
Bu tür faaliyetleri sadece hayvancılık olarak düşünmemek gerektiğini belirten Başkan Güler, ”Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığı demektir. Diyeceksiniz ki bir büyükşehir belediye başkanın bunlarla ne ilgisi var. Var, çünkü biz belediye başkanlığında çığır açıyoruz. Topyekun bir kalkınma projesini yeni bir belediyecilik anlayışıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde bu tür projelere devam edeceğiz. Keçilerimizin tüm çiftçilerimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum.”

“Başkan Güler sayesinde tarım ve hayvancılık ivme kazandı”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’ya gelmesiyle birlikte tarım ve hayvancılığın ivme kazandığını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Ordu’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ordu’ya Hilmi Güler’in gelişiyle birlikte tarım ve hayvancılık Ordu’da daha bir ivme kazandı. Belki bugün bu projelerin faydasını hissedemeyebiliriz ama önümüzdeki dönemde uygulanan projelerin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sayın Bakanımız bize keçinin sütünün çok değerli olduğunu söylemişti. Bugün de Büyükşehir ortaklığında güzel bir projeyi hayata geçirerek Halep keçisi dağıtımı yaptık. Üreticilerimize verilen keçiler ilerleyen zamanlarda daha da çoğalacak ve neredeyse küçük bir işletme gibi olacak. Keçilerin hem etinden hem de sütünden yararlanabileceğiz. Bu projede emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan Halep keçisinin Ordu’da uygun alanlarda yaygınlaştırılmasıyla birlikte et ve süt üretimine önemli oranda katkı sağlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa Belediye Başkanı Kibar: “Siyaset de hizmet de Fatsa için” “Biz Fatsa’nın ruhuna ve geleceğine de hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Fatsa Belediye Başkanı Kibar: “Siyaset de hizmet de ...
Ordu’da yerli hamsi 40 lira Balık fiyatları artıyor
YEREL HABERLER Ordu’da yerli hamsi 40 lira Balık fiyatları artıyor
Muhtarlara hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Muhtarlara hizmet içi eğitim
Altınordu’da 150 kadın ve genç iş sahibi olacak
YEREL HABERLER Altınordu’da 150 kadın ve genç iş sahibi olacak
Ordu´da hamsinin kilosu 40 lira
YEREL HABERLER Ordu´da hamsinin kilosu 40 lira
Ordu'da şehit ailesinin evi yenilendi
YEREL HABERLER Ordu'da şehit ailesinin evi yenilendi
Şehit ailesine yeni ev
YEREL HABERLER Şehit ailesine yeni ev
Eşcinsel kadınlar tarafından vurdurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşcinsel kadınlar tarafından vurdurulan şahıs ...
Fatsa Belediyesi’nde stratejik eğitim toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar: “Öncelik insan ve istikrarlı hizmet”
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi’nde stratejik eğitim ...
Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada
YEREL HABERLER Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada
Ordu’da mobil konkasör
YEREL HABERLER Ordu’da mobil konkasör
Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, ...
Ordu´da hükümlüler durak üretiyor
YEREL HABERLER Ordu´da hükümlüler durak üretiyor
Gözleri farklı renkte olan köpek ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Gözleri farklı renkte olan köpek ilgi odağı oldu
Bekyürek: “Spor alanındaki her çalışmada varız”
YEREL HABERLER Bekyürek: “Spor alanındaki her çalışmada varız”
Fındık fiyatları üreticileri memnun etti
YEREL HABERLER Fındık fiyatları üreticileri memnun etti
SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali için süre azalıyor
YEREL HABERLER SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali için süre ...
Ordu’da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı
Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor
YEREL HABERLER Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor
İlçe kütüphanesi okuma alışkanlığı kazandırıyor
YEREL HABERLER İlçe kütüphanesi okuma alışkanlığı kazandırıyor
Gürcistan Başkonsolos Japaridze: “Türkiye’nin başarılarını takip ediyoruz” Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze: “Türkiye ile Gürcistan arasında tarihi bağlılıklar var. Türkiye ile çok büyük projeleri gerçekleştirdik. Türkiye’nin başarılarını takip ediyoruz”
YEREL HABERLER Gürcistan Başkonsolos Japaridze: “Türkiye’nin ...
Ordu’nun Think-Tank Merkezi Ordu Büyükşehir Belediyesi, kısa ismi DAVET olan ‘Deneyim, Araştırma, Verimlilik, Eğitim, Ticaret Merkezi kuruyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Herkes dedikoduyu bırakacak, tecrübesini, yeteneğini konuşturacak”
YEREL HABERLER Ordu’nun Think-Tank Merkezi Ordu Büyükşehir ...
Yaylalardan dönüşler başladı
YEREL HABERLER Yaylalardan dönüşler başladı
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X