Altınordu Belediyesi'nin 2021 bütçesi 198,5 milyon TL Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “2021 yılı yatırım yılı olacak”

Altınordu Belediyesi olağan meclis toplantısında, 2021 yılı bütçesi 198 milyon 500 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in başkanlığında gerçekleştirilen ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Altınordu Belediyesi’nin 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü. Altınordu Belediyesi’nin 198 milyon 500 bin TL olan 2021 yılı mali bütçesi, oy birliği ile kabul edildi.

Mali bütçeyi değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bütçenin yüzde 35’lik oranının Fen İşleri bütçesine ait olduğunu ifade ederek, 2021 yılının ikinci yarısında yatırımların artacağını aktardı. Şehrin 100. yılında proje temelli yatırımları hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Tören, “Yeni dönemde, israf ekonomisinden uzak, tasarrufları merkeze alarak şehrin istediği ve beklediği Büyükşehirle birlikte sinerji oluşturacak ve birbirini tamamlayacak projelerle birlikte şehrin dönüşeceğine inanıyoruz. Mali bütçemizin yatırım bütçesine dönüştüğünün en büyük ispatı ise altyapı ve üstyapı çalışmaları için Fen İşleri bütçesine ayırdığımız 70 milyonluk yatırımdır. Bu rakamın 2021 yılı mali bütçemize oranı yüzde 35’tir. Bu doğrultuda 2021 yılında borç dengesini gözeterek oluşturacağımız proje temelli yatırımlarla 100. yıla yakışır bir şehri hep birlikte inşa edeceğimizi ve buna ilişkin yatırımların şehrimizde gözle görülür bir seviyeye geleceğine inanıyorum” dedi.

Toplantının 2. birleşiminde meclis üyeleri 1. birleşimde olduğu gibi, huzur haklarını SMA hastası Demir Ali’ye bağışladı. Başkan Tören, Demir Ali Bayraktar’ın ailesinin başlattığı ‘Demir Ali’ye Umut Ol’ kampanyasına destek olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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