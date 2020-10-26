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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çambaşı Yaylası her mevsim ayrı güzel

İHA

Türkiye'nin denize ve havaalanına en yakın yaylası olan Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası her mevsim ayrı bir güzel.

Çambaşı Yaylası her mevsim ayrı güzel

Türkiye'nin denize ve havaalanına en yakın yaylası olan Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası her mevsim ayrı bir güzel.
Çambaşı Yaylası'nda, Kovid19'la mücadelede normalleşme süreciyle birlikte hareketlilik yaşanıyor. Bol oksijenli yaylaları arasında yer alan Çambaşı Yaylası'nda sadece kışın değil her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye gelen fotoğrafçılar da manzarayı fotoğraflayarak sosyal medya takipçilerine paylaşımlar yapıyor. Ziyaretçiler, “Havası, doğası, manzarası güzel, alan geniş, şu anda insan çok az. Rahat bir şekilde geziyoruz, temiz hava alıyoruz” dediler.
Şehirden zaman zaman uzaklaşarak yaylara gelerek ailesi ile fırsat giderdiklerini söyleyen Fatih Bektaş isimli yerli turist, “Yaylalar dere, şelale, kanyon ve doğasıyla ilgimi çekiyor. Her fırsatta bölgemizdeki yaylalara giderek zaman geçiriyor temiz havanın keyfini çıkarıyorum. Bol bol yayla suyu içiyor ve temiz hava alıyorum. Korona virüs salgını nedeniyle alışveriş merkezlerini tercih etmiyoruz. Alternatif olarak da yaylaları tercih ediyoruz” diye konuştu.
Çambaşı Yaylası'nda kış ayında ise kayak merkezi ve bungalov evlerde kalmak için vatandaşlar şimdiden rezervasyonlarını gerçekleştirmiş durumdalar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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