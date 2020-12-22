Altınordu Belediyesi, kırsaldaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin birçok mahallesini sıcak asfaltla tanıştıran Altınordu Belediyesi, yolların ömrünü uzatmak, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla taş duvarlar, menfezler ve betonarme duvarlar ile yolları koruma altına alıyor. Dik ve engebeli olan arazi şartlarının olduğu bölgelerde ise özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının ulaşım hizmetlerini aksatmaması için yolların kenarlarına taş duvar ve betonarme duvar inşa ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin sorumluluk alanlarında bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken, bir yandan da bozuk yolları onarıyor, yol genişletme, çakıllama ve reglaj çalışmalarını tamamlıyor. Yeni yollar da açan ekipler bu kapsamda, Ortaköy Mahallesi'nde 20 kilometre yolu tamamlayarak hizmete sundu.

İlçenin her noktada çalışmaların devam ettiğini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ekip olarak hızlı ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de katkılarıyla, Altınordu ilçesinde yol sorununu çözmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Tören, Altınordu'nun 70 kırsal mahallesinin coğrafi zorluğuna da değindi. Başkan Tören, “Var olan yol sorunlarını çözmek, yol standardını geliştirmek merkezin ihtiyaçları ve kırsal mahallelerimizin beklentilerine cevap verebilmek için bir program çerçevesinde sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

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