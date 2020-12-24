3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Süha Adıyaman xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx (Emrah dk. 81 ?), Enver xx, Rıdvan Sönmez xx, Hacı Şükrü x (Sinan dk. 81 ?), Onur Hafızoğlu xx (Doğukan dk. 81 ?), Mehmet Seçme xx (İsmail dk. 65 x), Fatih x (Kemal dk. 86 ?), Emre Usta xx, Rıdvan Sağlam x, Tevfik Doğukan xx
Artvin Hopaspor: Furkan Keleş xx, Fatih x, Eray xx, Hüseyin Can xx (Tugay dk. 63 x), Furkan xx (Mertcan dk. 75 x), Doğukan x, Doğan Çamlı x, Ufuk Boncukçu x, Yücel xx, Mehmet xx (Berkay dk. 62 x), Mertcan x (Güray dk. 75 x)
Sarı kartlar: Rıdvan Sönmez (Fatsa Belediyespor), Hüseyin Can (Artvin Hopaspor)
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