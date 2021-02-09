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Ünye Limanı büyütülüyor Ünye Limanının Karadeniz’e kıyısı olan 6 ülkenin limanından daha büyük liman haline getirilmesi hedefleniyor

İHA

Ünye Limanı büyütülüyor Ünye Limanının Karadeniz’e kıyısı olan 6 ülkenin limanından daha büyük liman haline getirilmesi hedefleniyor

Ordu'da Ünye Limanının büyütülmesi ve daha işlek hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Karadeniz’e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarda önemli mesafe alındı. Karadeniz Akdeniz Yolu’nun adeta çıkış kapısı konumunda olacak olan Ünye Limanı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Ordu için çok önemli olan bir projeyi daha hayata geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yakından takip ettiği Ünye Limanı’ndaki çalışma ORBEL A.Ş tarafından yürütülüyor. Liman içinde kapasite artırımı ve teknolojik yenilik başta olmak üzere birçok yatırım gerçekleştiriliyor” dedi.

“Ünye Limanı için gecegündüz çalışıyoruz”
Limanın kapasite artırımını sağlamak ve geleceğin konteyner limanını ortaya çıkarmak için ekiplerin gecegündüz çalıştığını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve başladığı günden itibaren üzerinde özel olarak çalıştığı bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Şu an liman içinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Alp, şöyle konuştu: “Bu çalışmalar Belediyemizin iştiraki ORBEL A.Ş tarafından yapılıyor. Liman içinde şu an kum tarama gemisi var. Bu gemi 8 metre derinliğindeki zeminde tarama işlemi yapıyor. Tarama işleminden sonra zemin ıslah edilecek. Islah edilen zemin üzerine daha sonra oluşturulan özel kalıplar dalgıçlar vasıtası ile deniz içerisine yerleştirilecek. Santim santim yapılan bu çalışmalarda önemli bir mesafeyi kat ettik. Ünye Limanı tamamlandığında 3 adet gemi rahatlıkla rıhtıma yanaşıp yük doldurma ve boşaltma işlemi yapılabilecek. Ayrıca 150 metre olan mevcut rıhtım yapılacak çalışma ile 2 katına çıkartılacak. Şu ana kadar 28 metrelik bölüm tamamlandı. İlimiz için önemli olan bu projeyi hayata geçirecek ekiplerimiz gecegündüz çalışıyor”
Öte yandan ORBEL A.Ş tarafından yürütülen çalışmanın 1,5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinin 50 milyon lira yatırım yaptığı proje tamamlandığında ise şehrin ekonomisine önemli katkılar sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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