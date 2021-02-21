Donmak üzere olan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

Ordu’da, dereye düşen ve donmak üzere olan bir sokak köpeği, Altınordu Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Altınordu ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde bir sokak köpeği, dereye düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Hayvan Koruma ve Besleme ekipleri, olay yerine intikal etti. Burada ekipler, soğuktan donmak üzere olan köpeğin hayatta olduğunu fark edince, sevimli hayvanı dereden kurtarıp kucaklayarak, belediyeye ait araca götürdü. Kurtarılan köpek, yapılan ilk kontrollerinin ve bakımın ardından geçici hayvan barınağına teslim edildi.

Belediye ekiplerinin duyarlılığı vatandaşların takdirini toplarken, sevimli köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.