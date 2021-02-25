Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (3)



SON SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´ndan SEGBİS ile katılan sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, son savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Çayıroğlu, "Bu olayların hiçbirini işlemedim. Allah katında içim rahat. Ben öyle bir insan olsam şu an cezaevindeki herkese sarardım. Bu olayları kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Allah onları kahretsin. Ben kendi halinde birisiyim. Bu suçu benim üzerime atanların Allah cezasını versin. Suçsuzum. Benim geçmişim göz önüne alınıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Elinize ayağınıza düştüm. Yapmayın. Benim adam öldürdüğüm yok. Şaşırdım kaldım" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-02-25 12:33:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.