Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu’nun ulaşım altyapısındaki eksiklerin giderilmesi halinde fındık, bal, kivi üçlüsüyle ihracatta hak ettiği seviyeye yükseleceğini söyledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programına online olarak katılan Servet Şahin, moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın birlikte gerçekleştirdikleri programın konuğu oldu. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu’nun tarımdan turizme, hayvancılıktan sanayiye kadar birçok alanda Türkiye ekonomisine daha fazla değer sağlayabileceğini, şehirden gerçekleştirilen ihracatın ilk etapta 1, orta vadede 5 milyar dolara yükselebileceğini belirtti.

Şahin, “Yaklaşık 45 ilin Ordu’ya çıkışını sağlayacak ‘KaradenizAkdeniz Yolu’ projesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Yanı sıra gerek Ordu’nun gerekse yol projesiyle Karadeniz’e bağlanacak şehirlerimizin dış ticaretini artıracak bir konteyner limanı beklentimiz var. Bize en yakın liman 85 kilometre uzağımızda, Ünye’de. OrduGiresun Havaalanı yakınına yapılacak bir liman başta Karadeniz ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle dış ticaretimizin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.



SamsunSarp Demiryolu

SamsunSarp Demiryolu’nun Ordu ve Giresun’u da kapsamasını istediklerini belirten Şahin, “Kafkaslara ulaşımımızı sağlayacak bu projeye dâhil edildiğimizde, KaradenizAkdeniz Yolu tamamlandığında ve limanımız yapıldığında Ordu, Türkiye’nin önemli lojistik merkezlerinden biri olacak. Bu da şehrimizin üretim desenini renklendirecek” diye konuştu.



“Fındıktaki gücümüzü arttırmalıyız”

Ordu’nun fındıktaki gücünü artırma çerçevesinde çalışma yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

“Bir AB projesiyle odamız bünyesinde çikolata atölyesi kurarak faaliyete geçirdik. Girişimciler için örnek teşkil etmesini istedik. 30 liraya sattığımız fındığı, yaylalarımızın leziz sütüyle buluşturup 150 liraya çikolata olarak satma arzusundayız. Bu yönde önemli adımlar atıyoruz. Çikolatada belki Avrupa şirketleriyle rekabette zorlanabiliriz ama Uzakdoğu pazarı bizi bekliyor. Bu çerçevede yönümüzü yurtiçi pazarın yanı sıra Hindistan ve Çin’e çevirmiş durumdayız. Yakında güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ordu içerisindeki yolların tamamını büyük ölçüde tamamladık. Bugün en uzak noktadan Ordu merkezine bir saatte ulaşılabiliyor. Bu hem tarımın hem hayvancılığın hem de son yıllarda artış trendindeki turizmimizin gelişimine önemli katkı sağladı."



“Denetimsizlik balı vuruyor”

Ordu’da fındıktan sonra gelen bir başka değerin bal olduğuna dikkat çeken Şahin, “Türkiye bal üretiminin yüzde 16’sı Ordu’dan sağlanıyor. Bu alanın birincisiyiz. En fazla kovana ve en büyük kapasiteli Arıcılık Araştırma Enstitüsü’ne sahibiz. Ancak bu alanda da marka çıkaramıyor olmaktan ve denetimsizlikten dolayı arzu ettiğimiz gelir sağlanamıyor. Analiz edilmiş bal da edilmemiş bal da aynı fiyata hırdavatçıdan eczaneye kadar her yerde satılıyor. Denetimsizlik bal gibi değerli bir ürünü değersizleştiriyor, dolayısıyla üreticisi de şehir de kazanamıyor. Bal ve arı ürünlerinden 500 milyon dolarlık ihracat potansiyelimiz varken bu sorunlardan dolayı 15 milyon dolarda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kivi suyu yatırımcısına çağrı

Son yıllarda kentte kivi yetiştiriciliğinin artışına dikkat çeken Şahin, “Türkiye kivi üretiminin yüzde 12’sini üretiyoruz. Ancak bu ürünü de işleyecek tesislerimiz yok. Ordu’da kivi suyu üretmek isteyen yatırımcılara sizler aracılığıyla çağrı yapıyorum. Gelin, Ordu’da kivi suyu fabrikası kurun” diye seslendi.

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