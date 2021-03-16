Çöp konteynerinin denize atılmasına tepki

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, SamsunOrdu karayolu Bolaman Mahallesi mevkisinde yoldan geçen vatandaşların çöplerini atmak için konulan konteynerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce denize atılması tepki çekti.

Çöp konteynerinin denize atıldığı ihbarını alan Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bolaman Limanı'ndan bir kayık yardımıyla çöp konteynerini denizden aldı. Uçurumdan alınan çöp konteynerin yerine yenisi konuldu.

Çöp konteynerinin denize atılmasına Bolaman Mahallesi Muhtarı Dursun Mehmet Yeşiltaş büyük tepki gösterdi. Yoldan geçen vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla karşılayarak konteyneri denize atanları kınadıklarını dile getirdi.

Bolaman Mahallesi Muhtarı Dursun Mehmet Yeşiltaş, “Buralarda çöp birikintilerinin olmaması için ben belediyemizden çöp konteyneri talep etmiştim. Sağ olsun, belediyemiz de bizi kırmayarak buraya çöp konteyneri bıraktı. Bu konteyner, kendini bilmez bazı kişiler tarafından denize atılmış. Bu malzemelerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Ben bu olaydan çok rahatsız oldum. Olayı duyan vatandaşlarımız da çok üzüldü. Çünkü bu bir milli servet. Denizden aldığımız çöp konteynırının yerine yenilerini bıraktırdık. İnşallah bunu da ziyan etmezler” dedi.

Bisiklet ile geçerken olayı öğrendiğini ifade eden Murat Kırdı, böyle bir olayın olmasından dolayı gerçekten çok üzüntü duyduğunu, bunun bir insan davranışının en kötü dışa vurumu olduğunu, davranışı şiddetle kınadığını belirtti.

Olayı öğrendiğinde inanmakta güçlük çektiğini söyleyen Mahmut Çamaş ise akla, mantığa ve insanlığa sığmayan tavrın kabul edilebilir tarafının olmadığını, bunun bir insan davranışı olmadığını ifade etti.

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