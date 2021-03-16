Başarıları ödüllendirildi

Ordu'nun Kabataş İlçe Kaymakam Seda Ünlü tarafından ilçede görev yapan jandarma personellerine "başarı belgesi" verildi.

Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü, İlçe Jandarma Karakolunda görevli personelleri bölgedeki sorumlulukları ve kamu hizmetlerinin etkinliğini kalitesinin arttırılması yönündeki hizmetlerinden dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Başarı belgelerini teslim sırasında konuşan Kaymakam Seda Ünlü," İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevli personellerimizin sahada her türlü olay ve suçlara yönelik çalışmalarından ötürü belgelerini kendilerine verdik. Ben bu gayretle ilçemizin huzur ve güvenliğini temin etmeye çalışan jandarma personellerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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