Kalp hastalıklarından 'Osaki tekniği' ile kurtuldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp hastalıklarından 'Osaki tekniği' ile kurtuldular

İHA

Kalp hastalıklarından 'Osaki tekniği' ile kurtuldular

Ordu’da kalp rahatsızlığı bulunan iki hasta, doktorların ‘Osaki tekniği’ ile sağlığına kavuştu.
İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Çeki ve Ünyeli 66 yaşındaki Meliha Karataş, uzun zamandır mücadele ettikleri kalp rahatsızlıklarından Medical Park Ordu Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay’ın gerçekleştirdiği Osaki tekniği ile uygulanan kapak ameliyatlarıyla kurtuldular.
İstanbul’da yaşan Ordulu 60 yaşındaki Ahmet Çeki, 1 ay önce göğüs ağrısı ile bir hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonrası anjiyo oldu. Anjiyo işlemi sonrasında kalbine 2 stent takıldı. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı devam eden 60 yaşındaki hasta, iyileşemeyince Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği’ne başvurdu. Ameliyat olması gerektiğine karar verilen hasta Prof. Dr. Erkan Kuralay’ın gerçekleştirdiği ameliyat ile hayata tutundu.
Gerçekleştirdiği ameliyat ile ilgili bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Erkan Kuralay, “60 yaşındaki hastamızın kalp kapağında iltihap bulguları olduğu için zorunlu olarak enfeksiyona dirençli ameliyat yapmak zorunda idik. Bu amaçla Osaki Tekniği’ni kullanarak hastanın kendi dokusundan fonksiyonel bir aort kapak yaptık. Protez kullanmadığımız için hastanın enfeksiyondan korunma ihtimali çok daha yüksek olacak. Hastamızın genel durumu şimdi gayet iyi” ifadelerini kullandı.

Kalbi 125 dakika boyunca durdu
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki kalp hastası Meliha Karataş ise salgından dolayı korktuğu için hastanedeki kontrollerini aksattı. Kalp sıkıntısı nedeniyle 10 adım gittiğinde nefes nefese kaldığını, ev işlerini yapmakta güçlük çektiğini ifade eden hasta, nefes alıp vermesi de iyice zorlaşınca Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay, Ahmet Çeki’ye uyguladığı metodu aynı gün Ünyeli hastaya da uyguladı.
Prof. Dr. Erkan Kuralay, aynı gün içinde Osaki Tekniği ile gerçekleştirdiği ikinci ameliyat ile ilgili şunları söyledi: “Hastamızda orta yaşların sonunda sık karşılaştığımız aort kapak dokusunun taşlaşması hastalığı vardı. Bu kapak da darlık oluşturmakta ve kalbi zorlamaktaydı. Bu nedenle bu hastalarda ani kalp ölümü gelişebilir. Aynı zamanda kapak taşlaşmasına eşlik eden aortta baloncuk da oluşmuştu. Bu hastamızda da Osaki Tekniği’ni kullandık ve aort keseciğini çıkartıp yerine bir tüp greft koyduk. Hastamızın kalbini yaklaşık olarak 125 dakika durdurduktan sonra tekrar çalıştırdık. Hastamızın nekahat dönemi komplikasyonsuz seyretti. Genel sağlık durumu gayet iyi.”

Genç hastalar rahat bir gebelik dönemi geçirebilir
Özellikle kadın hastalarda mekanik kapak protezi uygulandığında, hastanın ömür boyu kan sulandırıcı kullanmak zorunda oldukları için bu kişilerin neredeyse hamile kalma oranının sıfıra düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Erkan Kuralay, “Hem kan sulandırıcı kullanma hem de iltihaba meyilden dolayı klasik kalp kapağı ameliyatı olan genç kadınlar maalesef gebe kalamamaktadır. Genç kadın hastalarımızda aort kapak hastalığı bu teknik ile ameliyat edildiğinde kalbin kapak hastalığı etkilerini üzerinden attıktan sonra normal bir gebelik dönemini geçirebilir, sağlıklı bebek sahibi olabilirler. Kapakçık protezleri özellikle dar aortlarda göreceli olarak ameliyattan sonra bile dar kalabileceği için bu hastalarda kalp yetmezliği semptomları (çabuk yorulma, nefes darlığı v.b.) devam etmektedir. Osaki Tekniği, dar aortlarda da kullanılmakta hastalar daha rahat bir yaşam sürebilmektedirler” diye konuştu.
İki farklı kalp hastalığı olan Ahmet Çeki ve Meliha Karataş, sağlıklarına kavuşmuş olmaları nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay’a teşekkür ettiler.

Kalp ameliyatlarında başarı oranı yüzde 92
Geleneksel kalp ameliyatlarında oluşabilecek komplikasyonlardan korunmak için tıpta uygulanan yeni tekniklerden biri olan Osaki Tekniği ile bilgiler paylaşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay, Osaki Tekniği’nin protez kalp ameliyatlarına oranla daha avantajlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Yakın zamana kadar kapak ameliyatlarında en sık kullanılan teknik, hastalıklı kalp kapak dokusunun yerinden çıkartılıp yerine bir kapak protezi yerleştirilmesi idi. Kapak protezi uygulanan hastaların çoğu kan sulandırıcı almak zorundadır. Eğer kan sulandırıcı almazlarsa, kapakçık üzerinde pıhtı oluşup hem kapak protezinin fonksiyonlarını bozar hem de bu pıhtı beyne giderse önemli felç sorunlarına sebep olur. Özellikle mekanik kapak kullanılan hastalarda enfeksiyon olması veya vücudun herhangi bir yerindeki mikrobun kalbe ulaşıp, kapağı yerinden oynatması riski vardır. Bilindiği gibi bizler maalesef diş ve diş eti sağlığına dikkat eden insanlar değiliz. Mikroplu dişeti hastalıkları olan hastalar dişlerini fırçaladıktan sonra bile yaklaşık 30 dakika boyunca dişteki mikroplar kana geçmektedir. Bu yüzden özellikle mekanik kapak protezleri kullanılan hastalar kana yayılan mikroplardan çok etkilenir ve bunlar kapak iltihabına yol açabilir. Bu da hastaların erken dönemde ölümüne neden olabilir. Ayrıca hem kan sulandırıcı kullanma hem de iltihaba meyilden dolayı klasik kalp kapağı ameliyatı olan genç kadın hastalarımız gebe kalamamaktadır. Bütün bu komplikasyonlardan korunmak için tüm dünyada kalp cerrahları yeni teknikler kullanmaya başlamışlardır. Bunlardan en önemlisi son 1015 yıllık sonuçları mükemmel olan 'Osaki tekniği’dir. Bu teknikte hastanın kalbi saran dokusu (perikard) özel bir karışımla muamele edildikten sonra sökülen hastalıklı kapakçıklar yerine kendi dokusundan elde edilmiş kapakçık yerleştirilmektedir. Bu sayede vücudun yabancı madde reaksiyonu vermesinin önüne geçilerek daha hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Ordu’da siyez buğdayı bereketi Siyez buğdayının ekim alanı bir yılda 7 kat arttı
YEREL HABERLER Ordu’da siyez buğdayı bereketi Siyez buğdayının ekim ...
Ordu, gastronomi de iddialı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’yu gastronomi merkezi haline getirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Ordu, gastronomi de iddialı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...
Kumru’da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor
YEREL HABERLER Kumru’da okullar depreme dayanıklı hale getiriliyor
Balıkçılarda ağ bakım zamanı Sezonu bitiren balıkçılar ağlarını tamire başladı
YEREL HABERLER Balıkçılarda ağ bakım zamanı Sezonu bitiren ...
Altınordu’da beton yol mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol mesaisi sürüyor
Kaymakam, aşı yaptıracak görme engelli vatandaşa araç tahsis etti
YEREL HABERLER Kaymakam, aşı yaptıracak görme engelli vatandaşa araç ...
Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
YEREL HABERLER Doğuya giden arıcılar kuraklıktan olumsuz etkilendi
Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Emekliye Ayrılan Vali Yardımcısı Ballı, törenle ...
‘Ceren Özdemir’ kitabı kız öğrencilere burs olacak Ordu Valisi Tuncay Sonel, 3 Aralık 2019’da tarihinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in hayatının anlatıldığı “İyi ki Doğdun Ceren” adlı kitabından 2 bin adet alarak kız öğrencilere burs sağlanmasına destek olacak
YEREL HABERLER ‘Ceren Özdemir’ kitabı kız öğrencilere burs ...
Fatsa’da kayıtlı çiftçi sayısı 14 ilden fazla
YEREL HABERLER Fatsa’da kayıtlı çiftçi sayısı 14 ilden fazla
68 yıllık çömlek ustası kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 68 yıllık çömlek ustası kazada hayatını kaybetti
Ordu'da korona virüs rakamlarında düşüş
YEREL HABERLER Ordu'da korona virüs rakamlarında düşüş
Ordu’da pandemiye karşı tam saha pres Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Bayrama kadar tam saha pres yaparsak, bayramda rahat bir nefes alabiliriz”
YEREL HABERLER Ordu’da pandemiye karşı tam saha pres Ordu Valisi ...
Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: “Üreticiler bahçelere döndü, verim artışı bekleniyor”
YEREL HABERLER Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi ...
Tarlalarda çapalama işlemi başladı
YEREL HABERLER Tarlalarda çapalama işlemi başladı
Dolunay mesire alanı, benzersiz bir yapıya sahip olacak
YEREL HABERLER Dolunay mesire alanı, benzersiz bir yapıya sahip ...
Ramazan’da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Ramazan’da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor
Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi
YEREL HABERLER Dolmuş şoförleri pandemiden etkilendi
Ordulu 'Robinson Crusoe'un evi yandı
YEREL HABERLER Ordulu 'Robinson Crusoe'un evi yandı
Karadeniz'de av yasağına sıkı denetim
YEREL HABERLER Karadeniz'de av yasağına sıkı denetim