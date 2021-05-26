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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik kademesinde son çay, son simit

İHA

Temizlik kademesinde son çay, son simit

Ordu’nun Fatsa Belediyesi’nde görevli olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanı, çevre düzenlemesi amacıyla farklı bir alana taşındı. Ekip, taşınma çalışmaları öncesinde son kez çay içerek simit yedi.
Fatsa Belediyesi, Uzunkum Plajı’nın çehresini güzelleştirmek amacıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait kademesini, Konakbaşı Organize Sanayi Bölgesi Destek Hizmetleri Yerleşkesi’ne taşıdı. Belediye Meclis üyeleri, Uzunkum Plajı’nda bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü kademesinde görev yapan şehrin temizlik işçileri ile taşınma çalışmaları öncesinde son kez çay simit eşliğinde sohbet gerçekleştirdi.

“Şehrin En Güzel ve en özel yeri”
Organize Sanayi Bölgesi Destek Hizmetleri Yerleşkesi’ne taşınma öncesi temizlik hizmetlerinde çalışan personelle son kez kademede çay ve simit eşliğinde sohbete katılan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçeye yakışan bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla sahil bandında sosyal aktivite alanlarını arttırmak için böyle bir taşınma kararı aldıklarını söyledi. Temizlik kademesinde 24 saat esasıyla ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren temizlik elçilerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Eski adıyla Demas Plajı, yeni adıyla Uzunkum Plajında, ilçemizde 20 yıldır temizlik kademesi olarak hizmet yapılan bulunan temizlik kadememizde temizlik hizmetlerinde görev yapan arkadaşlarımızla beraber son çayımızı içtik ve son simidimizi yiyerek alanımızı terk ediyoruz. Fatsa Belediyesi olarak yaklaşık 20 yıldır burada temizlik hizmetleri faaliyeti sürdürüyorduk. Burası şehrimizin gerçekten en güzel ve en özel yerlerinden bir tanesi. Burada vatandaşlarımıza hemşerilerimize ilçemize yakışacak yeni sosyal yaşam alanları planlıyoruz. Birinci yarma olarak tabir ettiğimiz dağı ortadan kaldırdıktan sonra buradaki temizlik kadememizi de, aynı şekilde kaldırılacağının sözünü vermiştik. Bugün, bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 25 ayda 25 hizmet aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bu araçların 17 tanesi temizlik hizmetlerinde kiralık olarak kullanılan araçlarımızı buradan sağlamış olduğumuz tasarruflarla birlikte kadememizi ve araçlarımızı yeniledik. Daha yaşanılabilir bir Fatsa için çevremizdeki güzelleştirmeleri hayata geçiriyoruz. Ben Fatsa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, kendilerine karşı ilgi ve alakasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, Başkan İbrahim Etem Kibar’a teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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