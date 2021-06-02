Fatsa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı

İHA

Fatsa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı

Ordu’nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, 17 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü halı sahasında kutlandı. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, her yaşta ve her yerde eğitim sloganı ile hizmet yürüten halk eğitim merkezlerinin, örgün eğitim dışına çıkmış bütün yaş gruplarına gerek kişisel gelişim kursları, gerekse meslek edindirme kursları ile eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Altınkaya, "Halk eğitim merkezlerimizde gerek yöresel, gerekse çağın becerilerini edinebileceğiniz mutlaka bir kurs bulursunuz. Fatsa Halk Eğitim Merkezimizin kurulduğu günden bu güne kadar on binlerce kurs ve yüz binlerce kursiyere hizmet etmiş ve edecek olan önemli bir eğitim kurumumuzdur. Biz bakış açımızı biraz daha genişleterek kursiyerlerimizin kurs boyunca ürettikleri eserlerini sadece sandıkların bir köşesine veya evlerinin bir köşesinde sergilemeleri için değil, onların aile bütçesine katkı sağlayacak ürünlere dönüşmesi ve pazarlamada yardımcı olan bir anlayış içerisinde eğitim faaliyetlerini sürdürmekteyiz” dedi.
Fatsa Halk Eğitim Merkezi olarak, 20 bin kursiyer ve 100 farklı kurs türü ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktıklarını sözlerine ekleyen Atinkaya, “Hedefimiz daha fazla kurs çeşidi ile daha fazla kursiyerlere erişmek, üretmek, üretime yönelik kurslar düzenlemek, istihdama katkı sağlamak, kişisel bilgileri desteklemek, girişimcileri cesaretlendirmek, çağı yakından takip etmek, geçmişi unutturmamak, usta ve zanaatkarlara destek olmaktır. Bu bağlamda alt yapı ve donatımımızı güçlendirmek için çalışma yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.
17 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" açılış programı, kurum faaliyetleri ve kursların görüntülerinden oluşan kısa video gösteriminin ardından belge takdim töreni yapıldı. Etkinlik, kursiyerler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterilerinin, sergi açılışı ile devam etti.
Açılış programına, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, eşi Çiğdem Yaran, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da okul ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da okul ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları ...
İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: “Ordu’da vaka atak hızımız azalıyor”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu: “Ordu’da vaka atak ...
Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı engelli şahıs ağır yaralandı Kaza ...
Kumru’da el emeği ürünleri sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kumru’da el emeği ürünleri sergisi açıldı
Öğretim üyesinin çalışması TÜBİTAK tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Öğretim üyesinin çalışması TÜBİTAK tarafından kabul ...
Silah ticaretine gözaltı
YEREL HABERLER Silah ticaretine gözaltı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Ordu’da dolu yağışı hasara yol açtı
YEREL HABERLER Ordu’da dolu yağışı hasara yol açtı
Ordu´ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Ordu´ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Önce öğrendiler, sonra uyguladılar "Fındık Yetiştiriciliği Kursu"
YEREL HABERLER Önce öğrendiler, sonra uyguladılar "Fındık ...
Kaybolan yaşlı şahsın iki gün sonra cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı şahsın iki gün sonra cesedi bulundu
O uyudu mahalleli ayağa kalktı
YEREL HABERLER O uyudu mahalleli ayağa kalktı
İki gündür kayıp Behçet dedenin ormanlık alanda cesedi bulundu
YEREL HABERLER İki gündür kayıp Behçet dedenin ormanlık alanda ...
Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Ordu’nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor
Ordu’da sağanak
YEREL HABERLER Ordu’da sağanak
Ordulu kadınlar yöresel ürünler mesaisinde
YEREL HABERLER Ordulu kadınlar yöresel ürünler mesaisinde
Akkuş’ta bir Kübalı
YEREL HABERLER Akkuş’ta bir Kübalı
Ordu’da mavi yemiş bahçeleri kuruluyor Ordu Büyükşehir Belediyesi 6 bin mavi yemiş fidanı dağıttı
YEREL HABERLER Ordu’da mavi yemiş bahçeleri kuruluyor Ordu ...
Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Fındık bahçeleri ZİHA ile ilaçlanıyor
Vali Sonel: “Devletimiz, vatandaşının her daim yanında”
YEREL HABERLER Vali Sonel: “Devletimiz, vatandaşının her daim ...
Ordu'da kamyonet, işçi minibüsüne çarptı: 3'ü çocuk 14 yaralı (2)
YEREL HABERLER Ordu'da kamyonet, işçi minibüsüne çarptı: 3'ü çocuk ...
Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş
YEREL HABERLER Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ...
Ordu’da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine başladı İlginin yoğun olduğu lokantalarda işletme sahibi ve müşteriler alınan karardan memnun
YEREL HABERLER Ordu’da lokanta işletmecileri, masa servisi hizmetine ...
Ordu'da işçi minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3'ü çocuk 14 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da işçi minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3'ü ...