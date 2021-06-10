Tırpancı Nuray Erkek işi sanılsa da bir bayan o işin ustası

Ordu'da merakla başladığı motorlu ot biçme işinde ustalaşan Nuray Arslan, her yıl bahçesinin otlarını kendisi tırpanlıyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Arslan, yıllar öncesinde eşine yardımcı olmak amacıyla başladığı motorlu tırpan işinde usta oldu. İlçe merkezinde eşiyle birlikte lokanta çalıştıran Arslan, mesai sonrası tırpanıyla bahçesinde otları temizliyor.

"Kadın isterse dünyayı değiştirebilir" diyen Arslan, “İlçe merkezinde eşimle birlikte lokanta çalıştırıyorum. Buradaki işlerimi tamamladıktan sonra tırpan motorumla fındık bahçemdeki otları biçiyorum. Aslında bu iş erkek işi olarak bilinse de ben yıllardır zevkle yapıyorum" dedi.

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