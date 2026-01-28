Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüpheliler Ö.Ö, Ş.F, T.K. ve E.B. gözaltına alındı.

        Aramalarda 53 gram sentetik uyuşturucu, 75 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ö.Ö, Ş.F. ve T.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor
        Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor
        Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı
        Ordu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı
        Ordu'da 1 haftada aranan 58 şahıs yakalandı
        Ordu'da 1 haftada aranan 58 şahıs yakalandı
        Ordu'da altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları sürüyor
        Ordu'da altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları sürüyor
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
        Ordu'da aranması bulunan 25 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 25 şüpheli yakalandı