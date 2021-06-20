Kızılay, babaları yalnız bırakmadı

Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından "Babalar Günü" nedeniyle düzenlenen program kapsamında şehit babaları, gaziler ve özel babalar ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan "Babalar Günü" nedeniyle ülke genelinde çeşitli kutlamalar gerçekleşirken, Ünye Kızılay Kadın Kolları tarafından yapılan program ile ilçe genelinde şehit babaları, gaziler ve özel çocukları olan babalar unutulmadı. Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel önderliğinde başlatılan ziyaret programına yönetimde katılarak şehit babalarına, özel çocukların babalarına ve gazilere çeşitli hediyeler verildi.

Ziyarette konuşan Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Tüm şehit babalarımızın günlerini kutlarım. Onların ülkemiz üzerindeki emeklerini asla unutamayız. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Bu vesile ile şehit babalarımız başta olmak üzere, gazi babalarımıza ve özel çocuklarımızın babalarının günlerini kutluyorum" dedi.

Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Adnan Sobi, "Ben değerlerimizin ne kadar değerli olduğunu yeniden anlatmak için şehit babamızı ziyaret ettik. Onlar bizim ömür boyu babalarımızdır. Başlarımızın tacıdır. Bu anlamlı günde hüzünlüde olsa onların babalarını kutlamak için geldik" diye konuştu.

Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek ise, "Biz değerli babamızın günlerini kutluyoruz. Şehit babalarımızın acılarının tarifi yok ancak bizler yine de onları yalnız bırakmadığımızı söylemek istiyor ve günlerini kutluyoruz" şeklinde konuştu.

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