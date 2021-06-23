DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ıslah çalışmalarının devam ettiği Ordu’daki Melet Irmağı’nın kentin önemli bir çekim noktasına dönüştürüleceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ordu’da yapılan yatırımlar ile vatandaşların hem içme ve kullanma suyu temin etmeye yönelik, hem de derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda DSİ, Ordu’da da baraj ve göletlerin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da vatandaşlara hizmeti sürdürüyor. DSİ’den yapılan açıklamada, iş makineleri ile çalışmaların devam ettiği Ordu’daki Melet Irmağı’nın, kentin önemli çekim merkezi haline getirileceği bildirildi.



"Kentin en önemli çekim merkezi olacak"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan ve 2019 yılında çalışmaların başladığı Melet Irmağı hakkında yaptığı açıklamada, “Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölgesi sınırını oluşturan Melet Irmağı’ndaki rüsubatın temizlenmesi için 2019 yılı Ağustos ayında idari imkanlarla çalışma başlatılmış ve 150200 metre genişlikteki dere yatağında geçici çalışma yolları oluşturulmuştur. Devam etmekte olan makinalı çalışmalarla dere yatağından çıkarılan yaklaşık 1 buçuk milyon metreküp malzemenin bir kısmı ile mevcut seddeler güçlendirilmekte ve topuk teşkil edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla Melet Irmağı, kentin önemli çekim merkezlerinden biri olacak” dedi.

Melet Irmağı’ndaki çalışmalarda, 2 adet paletli ekskavatör, 1 adet greyder, 3 adet kamyon, 1 akaryakıt tankeri kullanılırken, görevli mühendis, tekniker, operatör ve şoför olmak üzere toplam 10 adet DSİ personeli etkin olarak görev yapıyor.

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