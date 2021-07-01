Akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

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Ordu’nun Ünye ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Ünye Atatürk Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ömer Mustafa Ç. (16) akıntıya kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen görevliler, genci sudan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı genç, daha sonra kentteki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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