Ordu’da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

Ordu’da denizde akıntıya kapılan iki kişiden biri kurtarılırken, kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Fatsa ilçesi Belicesu mevkiinde bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcaktan bunalarak serinlemek için denize giren Hüseyin Furkan Ş. (21) ve Resul Alperen C. (21) akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren gençlerden Resul Alperen C. çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılırken, Hüseyin Furkan Ş. ise gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve sualtı arama ekipleri intikal etti. Sualtı ekipleri denize girerek, Hüseyin Furkan C. isimli gencin gözden kaybolduğu bölgede ve alanda arama çalışması başlattı. Bölgede yoğun bir şekilde arama çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri ise alanda güvenlik önlemleri aldı.

Sudan çıkartılan Resul Alperen C., Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma, itfaiye ve deniz polisleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.