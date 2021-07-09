Akkuş Devlet Hastanesi hizmete başladı

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Ordu’nun Akkuş ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

Akkuş’ta 30 bin metrekarelik alanda, 6 bin 400 metrekare kapalı alan şeklinde inşa edilen yeni devlet hastanesi hizmete açıldı. Bugünkü şartlarda daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla inşa edilen yeni hastane, konforlu hasta odaları, ameliyathaneleri, 2 doğum salonu, tam donanımlı 5 yoğun bakım ünitesi, 8 yataklı diyaliz ünitesi, 5’i acil serviste olmak üzere 12 poliklinik ile hizmet verecek.

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