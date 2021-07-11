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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ODÜ’de online mezuniyet töreni

İHA

ODÜ’de online mezuniyet töreni

Ordu Üniversitesi (ODÜ) eğitim birimlerinin 20202021 eğitim öğretim dönemi online mezuniyet törenleri gerçekleştirildi.
Youtube oduzem kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan mezuniyet törenlerine Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan başta olmak üzere, Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Tören programında video kayıt ile mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, şöyle konuştu:”Bugün, emek ve gayretlerinizle elde ettiğiniz başarılarınız neticesinde uzun ve meşakkatli bir eğitim yolculuğunu geride bırakarak mezun oluyorsunuz. Öncelikle içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte yılmadan, yorulmadan çalışarak mezuniyeti hak eden siz kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor; sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için özverili çalışmalar yürüten değerli öğretim elemanlarımızı ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli ailelerinizi kutluyorum. Ordu Üniversitesi olarak hedefimiz, bilgiye dayalı sistemlerle donatılmış bir toplum oluşturmanın mücadelesini vererek hem bilimsel çalışmalarımızın niteliğini ve çeşitliğini artırmak hem de eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini her dönem yükselterek siz gençlerimizi bilimin ışığında geleceğe hazırlamak, bu bağlamda ülke kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektir. Bu hedefler doğrultusunda araştıran, sorgulayan, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi toplumun yararına kullanmayı öngören ve en önemlisi de nitelikli insan gücü yetiştiren eğitim kurumları olarak bizler, ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ve nitelikli insan gücüne sizler gibi yeni bireyler kazandırdığımız için mutlu ve huzurluyuz.”
Rektör Akdoğan, mezun olan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:”Geleceğiniz için sürekli öğrenen bireyler olmayı ilke edinmeli ve kendinizi her alanda sürekli geliştirme gayretiyle hareket etmelisiniz. Alanınız ne olursa olsun, öğrenmede sürdürülebilirliği ön planda tutarak daha donanımlı olmaya ve farklılık oluşturmaya çalışınız. Unutmayın, kendinizi sürekli geliştirmeniz ve yenilemeniz, diğerlerinden her zaman bir adım önde olduğunuzun en önemli göstergesidir. Almış olduğunuz diploma sizi hedeflerinize götürecek bir araç niteliğindedir, fakat gelecekteki yaşamınız için yeterli bir belge olmadığını bilmenizi isterim. Akıl ve bilimin gösterdiği yolda, yeniliklere açık, temel insani değerlere bağlı, eleştirel düşünceye sahip, toplum sorunlarına duyarlı bireyler olarak ülkemizi bir adım daha öteye taşıma sorumluluğu içinde hareket ederek Ordu Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetlerinizi tebrik ediyor; ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum.”
Programın devamında Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve dönem birincileri mezuniyet konuşması gerçekleştirdi.

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