Ordu Barosu’na kadın başkan

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Ordu Barosu Başkanlığı'na Av. Sibel Torun seçildi.

Ordu Barosu 28. Dönem Genel Kurulu yapıldı. Av. Sibel Torun ve Av. Atila Tatar’ın aday olduğu seçimde 294 oy olan Av. Sibel Torun Baro Başkanı seçildi. Diğer aday Av. Atila Tatar ise 197 oy aldı.

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