Otomobil ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı Kazaya karışan araçtan hem silah hem alkol şişeleri çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kaza, Saca Mahallesi Ünye Sanayi Sitesi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.'nın kullandığı 52 ABA 095 plakalı otomobil ışıklarda bekleyen İbrahim Y. idaresindeki 55 ACT 539 plakalı otomobile, ardından Samet K. idaresindeki 38 AD 477 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü E.A, otomobilin içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerini inceleyen polis ekipleri tarafından araç içerisinde bir adet ruhsatsız el yapımı tabanca, 19 adet mermi ve alkol şişeleri ele geçirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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