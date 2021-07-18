Başkan Tören: "Amacımız yaşanabilir bir şehir inşa etmek"

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yapılan alt ve üstyapı çalışmaları ile kenti daha da yaşanabilir bir hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarıyla şehir merkezini alt ve üstyapısıyla yenilemeye devam ederken, yeni toplu yaşam merkezlerinin sorunlarına da kayıtsız kalmayarak çözüm üretiyor. Uzun yıllardır ham yollarla ulaşım sağlanan toplu yapılaşma ve yaşam alanları, yapılan çalışmalarla toz, toprak ve çamur çilesinden kurtuldu. Öte yandan Altınordu Belediyesi'nin mahallelerde hizmet seferberliği de sürüyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaşanabilir bir şehir inşa etmek adına çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Biz, şehre hizmet insana hürmet dedik. Dolayısıyla binlerce ailenin yaşadığı bu bölgelerde yollardan kaynaklanan bir sıkıntı yaşanıyordu. Tozdan pencere dahi açamayan vatandaşlarımızın bu çilesine kayıtsız kalamazdık. Yaptığımız planlama ve iş programı dahilinde şehrimizin yıllardır süren sorunlarını çözmeye vatandaşlarımızın hakkı olan hizmetleri ayağına götürmeye devam ediyoruz. Amacımız sağlıklı alt ve üstyapısıyla, şehir kimliğiyle estetiğiyle modern yaşam alanlarıyla yaşanabilir bir Altınordu’yu inşa etmek" dedi.

Bölgede bulunan toplu yaşam alanında yaşayan vatandaşlar ise şehir merkezine uzak bir bölgede olduklarını, toplu yapılaşma ile güzel bir yaşam alanı oluştuğunu ancak uzun yıllardır toz ve çamur sebebiyle büyük güçlükler yaşadıklarını ifade ederek, yapılan çalışmalar sonrası bu sorunlarından kurtulduklarını belirtti. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.