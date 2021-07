Fatsa’da bayram arifesi yollar kilitlendi

– Ordu’nun Fatsa ilçesinde, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de trafik kilitlendi.

Yollar programa alınmayan Fatsa Çevre yolunun yapılmaması nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu’nun Fatsa geçişinde yaşanan trafik çilesi, bayram öncesi içinden çıkılamaz hale dönüştü. Vatandaşlar ve sürücüler, bölgede çevre yolu olmayan tek ilçenin Fatsa kaldığını hatırlatarak, yetkililerden bu sorunu bir an önce çözmesini temenni ettiklerini söyledi. İlçenin bir ucundan diğerine kadar her bayram yaşanan bu bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.