Üzerine taş düşen otomobille duvara çarptığı kazada öldü 

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Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)ORDU'nun Gölköy ilçesinde, istinat duvarından taş düşmesiyle kontrolünü kaybettiği otomobille duvara çarpan Aytekin Duran (52), hayatını kaybetti.

Kaza, gece ilçeye bağlı Refahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Altınordu ilçesinden Gölköy'e giden Aytekin Duran yönetimindeki 52 HD 581 plakalı otomobilin üzerine, istinat duvarından kopan taş düştü. Bu sırada Duran'ın kontrolünden çıkan otomobil, duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aytekin Duran'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK

2021-07-28 11:43:53



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