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Ordu’da gökdelenin yıkıldığı kumsal halka açıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor

İHA

Ordu’da gökdelenin yıkıldığı kumsal halka açıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor

Ordu’da sahile yapılan 17 katlı gökdelenlerin yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halka açıldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gökdelenin yıkıldığı ve halka açıldığı alanda denize girmenin keyfini yaşıyor.
Ordu’nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17’şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halkın hizmetine açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Sahiller halkındır” ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor.
Kumsalın halka açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Deniz Şanlı, “Çok rahat ettiğimiz ailecek gelebildiğimiz bir yer oldu. Burası gerçekten halka ait bir yer oldu, bunun için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz. Kıyılarımızı, yeşil alanlarımızı engellemesinler. Bizim denize ihtiyacımız var. O binalar kalmış olsa burayı katledecekti bu yüzden çok iyi oldu” dedi.

“Herkes denize girebiliyor”
İnşaatın başladığı günden bu yana alanda denize giremediklerini belirten Furkan Palavar, “Öncelikle Belediye Başkanımız Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum, burayı halka açtığı için. Burası inşaat halindeyken burada denize giremiyorduk. Yıkıldıktan sonra herkes denize girebiliyor. Merkeze yakın, sakin ve ulaşımı kolay” diye konuştu.

“Burası halka kapanacaktı”
Yıkılan yüksek katlı gökdelen olsaydı kumsalın halka kapanacağını belirten Mert Öztürk, “Karadeniz halkının denizsiz yapma şansı yok. Gökdelen olsaydı burası halka kapanacaktı. Başkanımızın ve halkın desteği ile burası yıkılarak halka açıldı. Biz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Binalar görüntü kirliliği veriyordu"
Kirazlimanı sakinlerinin tek denize girme alanının yeniden vatandaşa verildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Köksal Şentürk, “Yapılan çalışma çok iyi oldu. İnsanlar gelip burada eğlenebiliyor. Kirazlimanı sakinlerinin denize girme alanı burasıydı. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada binalar yapılması denize kirlilik veriyordu. Şimdi çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

“En iyi karar verilmiş”
Gökdelenin yıkım kararının çok memnun edici olduğunu aktaran Ferhat Aras, “Birkaç yıl önce burada çok kötü bir görüntü vardı. Şimdi yıkıldığını görmek çok çok iyi olmuş. Belediye Başkanımızın böyle bir karar alması burada oturmamama rağmen çok iyi bir çalışma oldu. Hem Ordu’nun doğal manzarasını kapatan bir yapıydı. Bu şekilde yapılsaydı kıyı boyunca devamı gelecekti. En iyi karar verilmiş” açıklamasında bulundu.

“Gökdelen inşaatı başladığında çok üzülmüştük, yıkılıp halka açılınca mutlu olduk”
Gökdelen inşaatının başladığı gün çok üzüldüklerini ve yıkım kararı ile bu hüznün sevince dönüştüğünü vurgulayan Ufuk Palavar ise şunları kaydetti:
“Burada daha önce gökdelen yapıldığında çok üzülmüştük. İnşaat yapılırken buraya gelemiyorduk başka yerlere gidiyorduk. Şimdi burası yıkılıp halka açılınca bizim içinde çok güzel oldu. Evimize yakın bir alanda denize giriyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Halkın adamı başkan
Adeta kumsalın üzerine inşa edilen 17 katlı 3 blok gökdelen inşaatını mahkeme kararıyla durdurarak yıkımın kararı alınmasını sağlayan ve bunu gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, o dönemde kendisine yönelik yıpratma kampanyasına rağmen geri adım atmamış, “Vatandaşın kıyıdan geçme hakkını ortadan kaldıran, insan haklarına aykırı bir proje bu. Ben bunu ortadan kaldırmakta yani yıkmakta kararlıyım. Biz ne sıkıntılar atlattık onun için bize vız gelir tırıs gider” demiş, hukuk mücadelesini kazanarak binaların yıkımını sağlamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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