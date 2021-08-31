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Dağcılar, 2 bin metrelik zirveden Ordu’yu selamladılar

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde farklı bir etkinliğe imza atıldı.

Dağcılar, 2 bin metrelik zirveden Ordu’yu selamladılar

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde farklı bir etkinliğe imza atıldı.
Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bulunan 810 rakımlı Yoroz Kent Ormanı’nın zirvesine tırmanan Dağcılık İhtisas Spor Kulübü üyeleri, zirvenin en uç noktasındaki iki kaya arasına Türk Bayrağı asarak Ordu’yu selamladılar.
Ordu ve Giresun’u yüksekten görme imkanı veren Yoroz Kent Ormanı’nda şanlı Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü üyeleri, dernek olarak 30 Ağustos dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle etkinlik yaptıklarını söyledi.
Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü sporcusu Mehmet Şenocak, “Bugüne özel olarak şanlı Türk Bayrağımızı en yüksek zirveye asıyoruz. Burası zor bir yer. Eğitimi olmayan kişilerin bulunduğumuz noktaya tırmanmamasını öneriyoruz. Buradan şanlı bayrağımızla Ordu ilimizi selamlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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