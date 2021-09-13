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TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi

İHA

TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi

Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMP) OrduGiresun 23. Bölge Birliği Başkanlığı seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Türkiye’nin en büyük esnaf kuruluşlarından birisi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Ordu Giresun Bölge Birliği’nin 2018, 2019, 2020 yılları birleştirilmiş olağan genel kurul toplantısında tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Yüksel Kaya güven tazeledi. Kongrenin Divan Başkanlığına Bahri Şarlı, Divan 2. Başkanlığına Ferda Şevketoğulları, Katip üyeliğine ise Adem Duman getirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gelir ve giderlerin açıklanması sonrası yapılan açık oylama sonucu yeniden başkan seçilen ve destek verenlere teşekkür eden Yüksel Kaya, “Birliğimiz 15'i Giresun ili ve ilçeleri, 21'i Ordu ili ve ilçelerinden oluşmak üzere toplamda 36 kooperatifimizden oluşmaktadır. 35 kooperatifimiz faal olmakla beraber 1 kooperatifimiz ise gayri faaldir ve onu da yakında faaliyete geçireceğiz. 2020 yılında yaşadığımız pandemiye rağmen ülkemizde birçok düzenlenen yardımlara da sessiz kalmayarak kooperatifler olarak gerekeni yaptık. Yaşanılan depremlerde, yangınlarda bütün ekibimizle beraber iyi bir saha çalışması yaparak, hiç kimsenin hakkını gasp etmeden her türlü yardım konusunda oluşturulan paraları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ben bizlere güvenen esnaflarımıza, başkanlarımıza, değerli dostlarımıza ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül'e desteleri için teşekkür ederim" dedi.

“Esnafımın hakkını kimseye yedirmem"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, "Her şeyin başında öncelikle olmazsa olmazımız devletimiz ve başındakilerdir. Onların verebileceği kararlarla bizler gelişebiliyoruz. 1990'lı ve 2000'li yıllara kadar neler çektiğimizi biliyoruz. Yani yanımızda çalıştırdığımız çaycıya bile maaş veremez durumdaydık. 2003 yılından itibaren bu işlerde önümüzü açan ve bize destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hükümetleri hem inkar edemeyiz hem de yaptıkları hizmetlere karşı nankörlük edemeyiz. Biz bir esnaf kuruluşuyuz, ben kooperatiflerin başkanıyım ve ben esnaflarımın hakkını kimseye yedirmem. Onun içinde övgü alması gerekenleri överiz, ancak bizimle karşı karşıya gelenler içinde gerekeni yaparız. Şu an Esnaf Kefalet Kooperatifleri Türkiye'nin en güçlü kuruluşudur. Bugün her başkanımın bulunduğu yerde bir tutunabilirliği var. Sizler son iki sene içerisinde sağlık çalışanları gibi çalışarak esnafı küstürmeyerek başkanlığınızın hakkını verdiniz" diye konuştu.
Olağan genel kurul toplantısında asil üyeler ise; Yüksel Kaya, Hasan Akar, Ayhan Baş, Kemal Aydın, Telat Durmuş, Namık Evin, Ümit Özkan, Recep Firidin ve Hüseyin Meşe oldu. Genel kurul toplantısı düzenlenen yemekle birlikte sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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