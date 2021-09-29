Ziraat Türkiye Kupası: Fatsa Belediyespor: 1 - Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü A.Ş: 0

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Ziraat Türkiye Kupası maçında Fatsa Belediyespor sahasında, Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü A.Ş.'yi 10 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Ömer Şivka xx, Enes Berk Güçlü xx, Enes Berk Güçlü xx

Fatsa Belediyespor: Abdullah xx, Onur xx, Oğuzhan xx (Ramazan dk. 70 x), Burak xx, Erşan xx, Emre Usta xx (Ahmet Baykal dk. 56 xx), Ömer Memiş xx, Okan xx (Muhammet Burak dk. 56 xx), Altan xx (Mehmet Seçme Dk. 56 xx), Yiğit xx, Ozancan xx

Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü A.Ş: Emre x (Muhammet dk. 53 x), Onur x, Onur x, Selcan xx, Ömer Faruk xx, Mert x (Mertcan dk. 60 x), Emre x, Yunus x, Furkan x, Alpaslan x, Caner x, Yasin x

Gol: Ahmet Baykal (Fatsa Belediyespor 96 penaltı)

Sarı kartlar: Emre (Fatsa Belediyespor), Furkan (Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü A.Ş)

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